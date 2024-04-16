Пациентка умерла после пластической операции в частной клинике в Москве

В отношении частной "СМ-Клиники" на севере Москвы возбуждено уголовное дело по факту инцидента с пациенткой, которая умерла после операции. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по г. Москве в своём телеграм-канале.

"Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшего смерть)", — сказано в сообщении ведомства.

По информации следствия, 14 апреля 2024 года в одной из столичных частных клиник пациентка перенесла операцию по абдоминопластике живота. Уже на следующий день она почувствовала себя плохо и, несмотря на усилия врачей, скончалась. Как стало известно SHOT, по предварительным оценкам, 40-летняя Юлия П. умерла из-за оторвавшегося тромба.

Обыски в "СМ-Клинике" на севере Москвы из-за смерти пациентки. Видео © SHOT