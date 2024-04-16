Названы признаки "отторжения" важнейших для организма витаминов

Даже при правильном питании возможны сбои в работе пищеварительного тракта и другие проблемы со здоровьем. Они связаны с неправильным усвоением витаминов, рассказала aif.ru кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

По её словам, частые простуды и нарушения менструального цикла свидетельствуют о плохом всасывании витамина Е, фолиевой кислоты, железа, цинка. А вот постоянные ОРВИ, бессонница, вялость, сниженная работоспособность, склонность к увеличению веса, хрупкие кости являются следствием недостаточного поступления витамина D.

Склонность к образованию кровоподтёков и длительным кровотечениям может быть симптомом недостатка витамина К из-за нарушения его всасываемости. Частые головные боли, головокружения, тошнота, дневная сонливость и бессонница, беспокойство и нервозность, апатия, слабость, судороги в икрах указывают на дефицит магния, калия, витаминов группы В. Любителям диет нужно тоже быть внимательными к своему здоровью, потому что они могут вызвать нарушение обмена веществ.

Помимо нарушения всасывания причина сбоев может крыться в дефиците собственных ферментов или же аллергических реакциях на определённые продукты. Врач-диетолог настоятельно рекомендует тем, кто имеет проблемы с волосами, ногтями и кожей, обращаться не к косметологам и дерматологам, а к гастроэнтерологу. Поход к специалисту необходим в таких случаях, когда у человека есть проблемы со стулом, а также вздутие живота, боли в правом или левом подреберье, изжога, тошнота и любые резкие и острые боли в животе.