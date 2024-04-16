Более 100 волонтёров со всей страны пришли на помощь Курганской области

Более 100 человек со всей страны вызвались помочь на подтопленных территориях Курганской области. Об этом пишет телеграм-канал UrFO_INFO.

Более 100 добровольцев со всей страны работают в Курганской области. Фото © Telegram / UrFO_INFO

"За первые пять дней сбора на миссию в Зауралье, которую проводит Гуманитарный добровольческий корпус по инициативе полпреда в УрФО Владимира Якушева, своё желание помочь высказали более 100 человек. Это не только жители Югры, но и Москвы, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей", — говорится в сообщении.

Более 100 добровольцев со всей страны работают в Курганской области. Фото © Telegram / UrFO_INFO

Там рассказали, что уже сейчас в зоне подтопления в Курганской области круглосуточно работают 60 волонтёров. Они укрепляют дамбы, следят за уровнем воды на улицах, а также помогают жителям эвакуироваться. В ночное время добровольцы патрулируют улицы, чтобы исключить любые критические ситуации.