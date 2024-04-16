Более 100 волонтёров со всей страны пришли на помощь Курганской области
Более 100 добровольцев со всей страны работают в Курганской области. Обложка © Telegram / UrFO_INFO
Более 100 человек со всей страны вызвались помочь на подтопленных территориях Курганской области. Об этом пишет телеграм-канал UrFO_INFO.
"За первые пять дней сбора на миссию в Зауралье, которую проводит Гуманитарный добровольческий корпус по инициативе полпреда в УрФО Владимира Якушева, своё желание помочь высказали более 100 человек. Это не только жители Югры, но и Москвы, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей", — говорится в сообщении.
Там рассказали, что уже сейчас в зоне подтопления в Курганской области круглосуточно работают 60 волонтёров. Они укрепляют дамбы, следят за уровнем воды на улицах, а также помогают жителям эвакуироваться. В ночное время добровольцы патрулируют улицы, чтобы исключить любые критические ситуации.
Life.ru уже рассказывал, что волонтёры из регионов Уральского федерального округа работают на подтопленных территориях Курганской области. Среди тех, кто отправился на помощь, много представителей Гуманитарного добровольческого корпуса. Однако добровольцем может стать каждый — для этого всего лишь нужно заполнить форму регистрации.