Суд вынес приговор пожилой москвичке, которая подожгла кабинку для голосования

Люблинский суд Москвы приговорил к полутора годам условного срока 70-летнюю пенсионерку, которая подожгла одну из будок для голосования на избирательном участке во время президентских выборов в России. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

Кадры с места поджога будки для голосования в Москве. Видео © Telegram / SHOT

"Мне нечего сказать, правда. Я была уверена, что действую в рамках закона", — сказала подсудимая, когда ей предоставили последнее слово.

Свою вину женщина признала. По её словам, она была уверена, будто действует в интересах российских спецслужб и помогает защитить голосование от происков недоброжелателей России.