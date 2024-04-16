Суд вынес приговор пожилой москвичке, которая подожгла кабинку для голосования
Пенсионерка получила 1,5 года условно за поджог будки для голосования в Москве
Люблинский суд Москвы приговорил к полутора годам условного срока 70-летнюю пенсионерку, которая подожгла одну из будок для голосования на избирательном участке во время президентских выборов в России. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.
Кадры с места поджога будки для голосования в Москве. Видео © Telegram / SHOT
"Мне нечего сказать, правда. Я была уверена, что действую в рамках закона", — сказала подсудимая, когда ей предоставили последнее слово.
Свою вину женщина признала. По её словам, она была уверена, будто действует в интересах российских спецслужб и помогает защитить голосование от происков недоброжелателей России.
Напомним, поджог был совершён 15 марта на территории избирательного участка, расположенного на улице Верхние Поля. Пенсионерка выплеснула на ширму кабинки горючую жидкость, после чего зажгла её и начала снимать всё на камеру мобильного телефона. Возгорание удалось быстро потушить, а поджигательницу задержали на месте.
Shutterstock / FOTODOM