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16 апреля, 11:35

Суд вынес приговор пожилой москвичке, которая подожгла кабинку для голосования

Пенсионерка получила 1,5 года условно за поджог будки для голосования в Москве

Люблинский суд Москвы приговорил к полутора годам условного срока 70-летнюю пенсионерку, которая подожгла одну из будок для голосования на избирательном участке во время президентских выборов в России. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

Кадры с места поджога будки для голосования в Москве. Видео © Telegram / SHOT

"Мне нечего сказать, правда. Я была уверена, что действую в рамках закона", сказала подсудимая, когда ей предоставили последнее слово.

Свою вину женщина признала. По её словам, она была уверена, будто действует в интересах российских спецслужб и помогает защитить голосование от происков недоброжелателей России.

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Напомним, поджог был совершён 15 марта на территории избирательного участка, расположенного на улице Верхние Поля. Пенсионерка выплеснула на ширму кабинки горючую жидкость, после чего зажгла её и начала снимать всё на камеру мобильного телефона. Возгорание удалось быстро потушить, а поджигательницу задержали на месте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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