Всемирный день гемофилии, Международный день кофе, Иосиф-песнопевец: Праздники и приметы 17 апреля Государственных праздников 17 апреля в России нет. Поздравляем врачей-гематологов и всех, кто имеет отношение к исследованиям и лечению болезни крови, с удовольствием пьём ароматный эспрессо в Международный день кофе, любуемся цветением ольхи на Иосифа-песнопевца. 17 апреля, 03:00 Какие сегодня, 17 апреля, праздники в России? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Всемирный день гемофилии

Цель Всемирного дня гемофилии — рассказать об этой болезни как можно большем количеству людей. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Дата в 2024 году: 17 апреля, среда.

Международный праздник.

Всемирный день гемофилии отмечается ежегодно 17 апреля. В 2024 году дату справляют во многих странах мира. Идея праздника принадлежит Всемирной федерации гемофилии (ВФГ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Первые мероприятия прошли в 1989 году. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена ко Дню рождения Фрэнка Шнайбеля — учредителя ВФГ.

Цель праздника — своевременное диагностирование заболевания, информирование о симптомах, течении и последствиях недуга. Мероприятия обращают внимание на проблемы пациентов. Они призывают гражданское общество, правительства, медицинский персонал оказать страждущим полноценную помощь.

Международный день кофе

Международному дню кофе, который празднуется ежегодно 17 апреля, мы обязаны итальянцам. Фото © Freepik / prostooleh

Дата в 2024 году: 17 апреля, среда.

Другое название: День эспрессо.

Международный праздник.

Международный день кофе празднуется ежегодно 17 апреля. Дату установили итальянцы. У них праздник называется День эспрессо. Это торжество — повод уделить несколько минут любимому напитку, раствориться в его аромате и насыщенном вкусе.

Сегодня среднестатистический россиянин не представляет себе жизни без чашечки крепкого и ароматного кофе, родиной которого считается Эфиопия. Существует легенда, согласно которой, некий пастух по имени Калдим начал замечать, что после того, как козы поедали листочки и плоды с конкретного дерева, становились возбуждёнными сверх меры и не спали ночью. Пастух стал заваривать зёрна, после чего предложил напиток настоятелю местного монастыря. Теперь монахи могли не спать всю ночь, проводя время в молитвах.

Из Эфиопии кофе перекочевал на Ближний Восток, а в XIX веке стал очень популярным в Америке, Индонезии и Европе. В Россию кофе попал двумя путями — из Европы и Азии.

Иосиф-песнопевец

Икона преподобного Иосифа Песнописца, чей праздник Церковь отмечает 17 апреля. Фото © Wikipedia

Дата в 2024 году: 17 апреля, среда.

Другие названия: День Осипа; Иосиф; Ольховые смотрины.

Церковное название: преподобного Иосифа Песнописца.

Значение: чествование святого Иосифа Песнописца.

Народный праздник Иосиф-песнопевец отмечается 17 апреля (по старому стилю — 4 апреля). Православной церковью в этот день чтится память святого Иосифа Песнописца.

Святой Иосиф Песнописец жил в IX веке на Сицилии. В юности он ушёл в монастырь, где был посвящён в пресвитеры.

Во время иконоборческих гонений Иосиф вместе с Григорием Декаполитом открыто исповедовал в Константинополе почитание святых образов. За это Иосифа отправили в заключение на остров Крит, где он провёл шесть лет.

Освободившись из темницы, Иосиф возвёл церковь и монастырь в честь святого Николая. Не найдя псалмов для почитания апостола Варфоломея, он сочинил их сам после того, как перед ним предстал дух Варфоломея и благословил его.

Иосиф Песнописец был известен своими богоугодными делами и гимнами, которые он сочинял в честь Божией Матери, святых угодников и апостола Варфоломея. Умер он в 883 году.

В русском народе святого прозвали "песнопевцем" потому, что со дня праздника в его честь подаёт голос сверчок и начинаются журавлиные песни. Журавля любят за красоту и считают не только защитником от нечистых сил и любого зла, но и настоящим предвестником весны. Название "Ольховые смотрины" праздник получил за то, что с этого дня начинают наблюдать за цветением этого дерева. Особенно обращают внимание на "серёжки" и шишки. Благодаря дубильным веществам, которые содержатся в ней, ольха славится умением лечить разные воспаления и останавливать кровотечения.

Природные приметы на 17 апреля

17 апреля наши предки приглядывались к шишками, чтобы спрогнозировать урожай ячменя. Фото © Pxhere

Если на утренней заре небо желтовато-розовое, то погода в ближайшие дни будет тёплой и ясной.

Задувает северный ветер — скоро пойдут дожди.

Если на ольхе много "серёжек", то будет хороший урожай овса.

Изобилие на дереве шишек гарантирует урожай ячменя.

Если на ольхе листья появились раньше, чем на берёзе, то летом будет много ливней.

Лошадь храпит и запрокидывает голову — к скорому ненастью.

Сверчок запел — пришла пора открывать пахотный сезон.

Именины 17 апреля отмечают:

Ян

Яков

Фома

Фёдор

Теодор

Николай

Никита

Иосиф

Иван

Егор

Георгий

Вениамин

Мария.

Авторы Андрей Соколов