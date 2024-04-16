Видео с кровожадным "крокодилом-украинцем" подняло на уши Тулу
Новость о сбежавшем из квартиры в Туле метровом крокодиле оказалась пранком
Жителей Тулы переполошила новость о побеге метрового крокодила по кличке Гоша из квартиры в многоэтажке в районе улицы Дзержинского и Водного переулка. "Тульская служба новостей" писала, что кайман пропал утром во вторник, и публиковала номера телефонов владельцев с просьбой делиться любой информацией о пресмыкающемся.
Новость о сбежавшем из квартиры метровом крокодиле оказалась фейком. Видео © Telegram / SHOT
SHOT выяснил, что история с побегом кровожадного крокодила была пранком. Шутники разослали местным СМИ кадры с кайманом, прикрепив номера телефонов двух своих приятелей, чтоб им названивали с новостями о "Гоше". А сами видео с крокодилом в действительности были сняты ещё в 2018 году. "Тульская рептилия" на самом деле принадлежит местному жителю, который разводил кайманов в Херсонской области, и зовут питомца не Гоша, а Тоха.
Ранее из московского зоопарка "Планета обезьян" сбежал орангутан. Примат, стремившийся к свободе, не был опасен для местных жителей и не обладал внушительными размерами. Сбежавшее животное оперативно вернули домой сотрудники учреждения.
Telegram / SHOT