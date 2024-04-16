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16 апреля, 12:14

Гастрольный тур Луганского симфонического оркестра завершился в Москве

Обложка © Минкультуры России

Обложка © Минкультуры России

Концерты Академического симфонического оркестра Луганской академической филармонии с большим успехом прошли в десяти регионах России. Тур проводился в два этапа: вначале музыканты выступили в городах Сибири (Ревда, Екатеринбург, Пермь, Омск, Новосибирск, Красноярск), затем — в городах Центральной России (Воронеж, Ярославль, Нижний Новгород, Владимир, Москва).

Торжественным финалом гастролей стало выступление артистов в Московской филармонии на сцене Концертного зала имени С. В. Рахманинова "Филармонии-2".

В программы концертов вошли шедевры русской и советской музыки. Сочинения Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова и Хачатуряна прозвучали под управлением заслуженного деятеля искусств ЛНР Александра Щурова. Солистами выступили заслуженная артистка России Екатерина Мечетина (фортепиано), а также лауреат международных конкурсов Александр Рамм (виолончель).

В ходе проекта также состоялись консультации по концертной деятельности в формате круглых столов и встреч со специалистами. Проект "Гастроли Луганского симфонического оркестра в городах Российской Федерации" реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Центра содействия филармонической деятельности "Музыкальный форум".

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А ранее в Тихвине, на родине великого русского композитора и педагога Николая Андреевича Римского-Корсакова, завершился масштабный фестиваль "Гений места", старт которому был дан ещё 22 марта. Следующим городом фестиваля "Гений места" станет Псков — родина Модеста Петровича Мусоргского, о датах проведения будет объявлено дополнительно.

Марина Калегина
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