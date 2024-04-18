День победы на Чудском озере, Международный день памятников и выдающихся мест, Федул-ветреник: Праздники и приметы 18 апреля Государственных праздников 18 апреля в России нет. Отмечаем годовщину Ледового побоища, совершаем экскурсии по достопримечательностям и проветриваем помещения прогретым весенним воздухом в День Федула-ветреника. 18 апреля, 03:00 Какие сегодня, 18 апреля, праздники в России? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

День победы на Чудском озере

Дата в 2024 году: 18 апреля, четверг.

Другое название: Ледовое побоище.

Ледовое побоище, или битва на Чудском озере, произошло 18 апреля 1242 года. Фото © rusmuseumvrm / Серов Вл. А.

Ледовое побоище, или битва на Чудском озере, — сражение, произошедшее на льду Чудского озера в субботу, 5 апреля (по юлианскому календарю), 1242 года с участием ижоры, новгородцев и владимирцев под предводительством князя Александра Невского с одной стороны и войск Ливонского ордена с другой.

Является одним из дней воинской славы России — Днём победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище). Отмечается 18 апреля по новому стилю. Ледовое побоище сыграло свою роль в формировании русского национального мифа, в котором Александру Невскому отводилась роль "защитника православия и земли Русской" перед лицом "западной угрозы". Краеугольным камнем мифа об Александре Ярославиче и Ледовом побоище стал фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".

Международный день памятников и выдающихся мест

Дата в 2024 году: 18 апреля, четверг.

Другие названия: День всемирного наследия; Международный день памятников истории, культуры и выдающихся мест; Международный день охраны памятников и исторических мест.

День охраны памятников и исторических мест отмечается 18 апреля по всему миру, и Россия не исключение. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В 1982 году Международный совет по вопросам памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) предложил учредить специальный праздник, который бы дал возможность людям расширить знания о разнообразии всемирного наследия. ИКОМОС — авторитетная международная организация с сетью представительств в 40 странах мира. Цель события — решение вопросов по сохранению, восстановлению и охране культурно-исторических достопримечательностей.

Каждый год ИКОМОС предлагает тему для проведения торжества. В праздничных мероприятиях участвуют страны, где открыты комитеты, мировые корпорации и государственные организации, которые желают приобщиться к сохранению исторических мест и памятников планеты.

Федул-ветреник

Дата в 2024 году: 18 апреля, четверг.

Другие названия: Федул; Федул Тёплый; Федора-ветреница; Федора; Федулы-ветреники.

Церковное название: мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними.

Значение: почтение памяти святого Феодула Солунского (Фессалоникийского).

Икона святого Феодула Солунского (Фессалоникийского). Фото © pravoslavie

Народный праздник Федул-ветреник отмечается 18 апреля (по старому стилю — 5 апреля). В церковном календаре это дата почтения памяти мученика Феодула Солунского (Фессалоникийского), чтеца.

Святой Феодул жил в III–IV веках в Фессалониках. В юности ему привиделось, что в его ладонь вкладывают перстень с изображением Креста, что стало знамением его будущих мучений. Благодаря силе этого перстня Феодул исцелял людей от болезней и обращал в христианство.

Во время гонений на христиан Феодула арестовали и привели на суд, где ему предлагали отречься от веры, но он отказался. Вместе с диаконом Агафоподом его заточили в темницу, где они не прекращали проповедовать Евангелие.

Однажды во сне мученикам явилось, как их выбросило на берег в белых одеждах после кораблекрушения. Это видение предвещало их скорую смерть. Их привязали к камням и сбросили в море, но тела святых Феодула и Агафопода христиане нашли на берегу в белых одеждах без верёвок и похоронили их.

На Федула-ветреника принято открывать в домах окна и проветривать помещения весенним воздухом. Считается, что ветер на Федула защищает дом от нечистой силы и болезни переполоха (испуга). Для этого нужно открыть все окна и произнести специальный заговор.

18 апреля наши предки стремились защититься от зловещего Переполоха — живого существа, которое проникает в спящего человека и вызывает болезнь. Фото © Shutterstock / FOTODOM

По поверью, Переполох — это живое существо, которое проникает в спящего человека и вызывает болезнь. До сих пор в некоторых регионах знахари лечат эту болезнь 18 апреля.

Приметы на 18 апреля:

пришёл Федул — ветер теплее подул;

раньше срока окна открыть — теплу дорогу закрыть;

если в овраге снега осталось размером с телушку — пришла пора начинать пахоту;

если слышно глухарей — дни будут погожими, а если нет — жди ненастья.

Именины 18 апреля отмечают:

Семён

Платон

Николай

Марк

Егор

Георгий

Алексей.

Авторы Андрей Соколов