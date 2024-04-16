Появился трейлер блокбастера "Волшебник Изумрудного города" с Ходченковой

Опубликован тизер-трейлер семейного фильма в жанре фэнтези "Волшебник Изумрудного города", за производство которого отвечает кинокомпания "Централ партнёршип". Ролик появился на официальном YouTube-канале дистрибьютора.

Фильм предлагает современную завязку, поэтому на первых секундах трейлера появляется семейная ссора родителей с их дочкой Элли, которая не может расстаться со своим смартфоном. Затем случается уже каноничный ураган, которым девочку и её пса Тотошку уносит в волшебную страну.

Тизер-трейлер фильма "Волшебник Изумрудного города". Видео © Central Partnership

"В далёком городе живёт девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унёс Элли и её собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — придётся отправиться по дороге из жёлтого кирпича в Изумрудный город — на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания", — гласит синопсис картины.

Фильм снят по мотивам одноимённого произведения Александра Волкова. Режиссёрское кресло занял Игорь Волошин ("Повелитель ветра"). В роли главной героини здесь предстала девятилетняя Екатерина Червова, появлявшаяся раньше в сериалах "Поворот на счастье" и "Перекати поле". Отца Элли сыграл Егор Корешков ("Политех", "Всё хорошо"), а роль её матери исполнила Софья Лебедева ("Открытый брак", "Медиатор").

Железного Дровосека, мечтающего вернуть своё сердце, сыграл Юрий Колокольников ("Мастер и Маргарита"), роль злой волшебницы Гингемы, заколдовавшей топор Дровосека, исполнила Василина Маковцева ("Повелитель ветра"), Дмитрий Чеботарёв ("Майор Гром. Чумной доктор") предстанет перед зрителями в образе Урфина Джюса, а Светлана Ходченкова ("Мёрзлая земля") попробовала себя в качестве волшебницы Бастинды. Роль пугала Страшилы досталась Евгению Чумаку ("Гром. Трудное детство"). Тотошкой же стал настоящий пёс породы джек-рассел-терьер по кличке Уджер.

Лев, стремящийся обрести храбрость, был полностью сгенерирован с помощью компьютерной графики, а за его голос, повадки и харизму отвечает Артур Ваха ("Ты у меня одна").