"Испугались последствий": У Зеленского возникла новая претензия к Западу

Владимиру Зеленскому кажется несправедливым, что Запад начал опасаться последствий вероятного, с его слов, поражения России. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу PBS. По его словам, США и их союзники всерьёз опасаются возвышения Китая при негативном для Москвы исходе событий.

"Они очень боятся, что возникнет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис", — посетовал Зеленский.

По его словам, на Западе озабочены тем, "что будет, если Россия проиграет", а не тем, что "украинцы умирают каждый день".