"Испугались последствий": У Зеленского возникла новая претензия к Западу
Зеленский заявил, что Запад боится проигрыша России в украинском конфликте
Владимиру Зеленскому кажется несправедливым, что Запад начал опасаться последствий вероятного, с его слов, поражения России. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу PBS. По его словам, США и их союзники всерьёз опасаются возвышения Китая при негативном для Москвы исходе событий.
"Они очень боятся, что возникнет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис", — посетовал Зеленский.
По его словам, на Западе озабочены тем, "что будет, если Россия проиграет", а не тем, что "украинцы умирают каждый день".
А ранее Зеленский возложил на Запад частичную ответственность за уничтожение Трипольской ТЭС. По словам политика, у Украины попросту не осталось ракет для защиты станции.
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