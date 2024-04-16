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16 апреля, 12:41

"Испугались последствий": У Зеленского возникла новая претензия к Западу

Зеленский заявил, что Запад боится проигрыша России в украинском конфликте

Владимиру Зеленскому кажется несправедливым, что Запад начал опасаться последствий вероятного, с его слов, поражения России. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу PBS. По его словам, США и их союзники всерьёз опасаются возвышения Китая при негативном для Москвы исходе событий.

"Они очень боятся, что возникнет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис", посетовал Зеленский.

По его словам, на Западе озабочены тем, "что будет, если Россия проиграет", а не тем, что "украинцы умирают каждый день".

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А ранее Зеленский возложил на Запад частичную ответственность за уничтожение Трипольской ТЭС. По словам политика, у Украины попросту не осталось ракет для защиты станции.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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