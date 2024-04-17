Курс валют установил неожиданный рекорд: Что это значит для рубля На Мосбирже доллар впервые с конца октября торгуется на отметках выше 94 рублей. При этом евро и юань вслед за ним не идут, что нетипично для рынка. Что сейчас влияет на валютный рынок и в каком направлении будет двигаться курс рубля? 16 апреля, 21:25 Экономисты рассказали, когда снизится курс доллара. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Почему вырос курс доллара

Доллар выше 94 рублей, и это максимум с конца октября 2023 года. При этом евро и юань хотя и подросли, но не переписали максимумы 2024-го. Значит, дело в основном в укреплении самого доллара, а не в ослаблении рубля. Такой вывод сделал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

— Причина этого — резкий рост индекса доллара (DXY) США на глобальной арене абсолютно ко всем валютам. Произошло это на фоне резкого падения вероятности снижения ставки ФРС. Все другие валюты просто переоценились вниз, и на Мосбирже тоже. Это внешний фактор давления на рубль. Он привёл к локальному скачку валютной пары, — пояснил Михаил Зельцер.

Во-первых, мы сталкиваемся с геополитическими рисками, которые оказывают давление на рубль. Во-вторых, Центральный банк значительно увеличил объём внутридневных кредитов в последние полторы недели, что также сказалось на ослаблении национальной валюты. Кроме того, на мировой арене доллар растёт, что приводит к укреплению его позиций по отношению к рублю. Это отражается в росте индекса доллара на 3–4% за последние несколько дней. Так охарактеризовал ситуацию основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

— Один из факторов роста американской валюты — конфликт Ирана с Израилем, а вслед за этим бегство крупного капитала в защитные активы, такие как доллар. А также текущая борьба американского банковского регулятора ФРС с новым скачком потребительских цен при помощи более жёсткой монетарной политики, — рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Какие факторы будут влиять на курс рубля в ближайшие дни

Сырьевая конъюнктура — благоприятная, что компенсирует негатив, идущий от роста глобального доллара. Цены нефти, металлов, газа обновляют годовые максимумы. Для валюты страны – экспортёра сырья всё это — позитив.

— Есть и внутренние факторы влияния на курс рубля. Так, спекулятивно настроенные участники рынка могут разыгрывать карту обнуления нормативов репатриации выручки экспортёров на фоне окончания действия указа президента РФ в апреле. Но, по нашим оценкам, нормативы будут продлены. Правда, возможно, с некоторыми поблажками для отдельных экспортёров. Как только это подтвердится, дополнительное давление на рубль пропадёт, — считает Михаил Зельцер.

Ещё один фактор, играющий в пользу рубля, — жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка, сдерживающая спрос на валюту под импорт. На фоне всё ещё повышенной инфляции в стране регулятор вряд ли опустит ставку ранее второго полугодия. Значит, и волатильность рубля останется пониженной.

— ЦБ пытается дать сигналы о том, что инфляция постепенно снижается и есть вероятность небольшого, но всё-таки снижения ставки. Хотя надежды эти до июля очень наивны: кредитный и сберегательный бум продолжаются, а потребительский спрос на максимумах. При этом снижение ставки — это априори отрицательный фактор для рубля, — отметил финансовый эксперт, автор телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

Главными факторами, влияющими сегодня на курс валют на Московской бирже, являются проинфляционная ситуация и денежно-кредитная политика государства. Первая частично нивелируется значительными дополнительными нефтегазовыми доходами: апрель принёс порядка 128,3 миллиарда рублей в бюджет. Ключевая ставка ЦБ РФ пока также остаётся высокой. Об этом рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Он добавил, что сейчас на фоне общего экономического давления на мировой арене рубль начал снижаться. Связано это в том числе и с тем, что всё внимание инвесторов приковано к обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, а США и Великобритания к тому же ввели запрет на импорт российского алюминия и никеля.

На какую отметку выйдет курс рубля в ближайшие дни

Есть и технический аспект курса валюты — прорыв одного важного уровня сопротивления приводит к ускорению хода. Действительно, сейчас доллар на Мосбирже вырвался из полугодового боковика с верхней границей 93,5. По инерции курс уже над 94. Следующая техническая преграда находится в области 94,5. И её могут успеть отработать, прежде чем рубль начнёт восстановление, а доллар вернётся в привычное русло, то есть под 93,5. Такой прогноз сделал Михаил Зельцер.

Он добавил, что до конца апреля курс валют должен стабилизироваться. Девальвации на рынке вообще не ждут. Факторов для падения нацвалюты на кризисные уровни прошлой осени попросту нет. Валютные барьеры государства со стороны ЦБ и нормативы возврата выручки установлены надолго.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что давление на рубль усилилось после того, как доллар преодолел отметку 93,30 рубля. Этот уровень выступал в качестве важного технического барьера, под которым доллар находился с ноября 2023 года. Пробой этого ключевого уровня открыл дорогу для дальнейшего роста курса американской валюты в диапазоне 96,00–97,00 рублей.

— В целом я ожидаю дальнейшего роста нефтяных цен до уровня около 97,50 доллара за баррель. Высокие нефтяные котировки сами по себе должны поддерживать российскую валюту. Однако, если предложение валюты на рынке со стороны экспортёров будет недостаточным, ослабление рубля может ускориться, — добавил Владислав Антонов.

До сих пор нет определённости по поводу обязательной продажи валютной выручки экспортёрами. Даже если обязательство пролонгируют, то есть позиция Минфина победит, свою ослабляющую роль этот фактор уже выполняет. Напомним, за прекращение действия меры выступает Банк России. Уже к началу мая доллар может достичь отметки 96 рублей и преодолеть её. До конца апреля минимальное значение доллара, очевидно, составит 92 рубля. Такой прогноз сделал руководитель департамента клиентской поддержки и продаж "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

— Мы считаем, что повышение доллара на бирже — это краткосрочное движение, которое не продлится долго. В скором времени рубль вернётся на уровни 92–93. Что касается текущих ожиданий, то ФРС, возможно, начнёт снижать ставку раньше ЦБ РФ — это будет фактор за укрепление рубля. В обозримом будущем ожидаем, что доллар может превысить 100, но именно сейчас, краткосрочно, рубль, скорее, немного укрепится, уровень 94 не сохранится надолго. Текущая динамика означает, что между спросом и предложением валюты по сумме факторов спрос несколько побеждает, — отметил аналитик телеграм-канала "Рынки Деньги Власть" Сергей Раманинов.

Денис Астафьев считает, что курс рубля к доллару может продолжить снижение и даже превысить отметку 97,5 в ближайший месяц.

Олег Калманович рассказал, что если сейчас цена сумеет закрепиться над уровнем 93,2, то следующими отметками роста будут 95,4, 97,2 и 99,1 рубля за доллар.

Авторы Нина Важдаева