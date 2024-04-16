В Уфе директор школы спасла девочку от маньяка и помогла полиции его задержать

Мужчина напал на девочку в районе Черниковки в Уфе. Неизвестный забежал за ребёнком в подъезд, но на крики успела среагировать прохожая. Женщина спугнула неадеквата, а затем проследила за ним, снимая всё на телефон, благодаря чему его удалось задержать, передаёт телеграм-канал "Короче, Уфа".

Директор школы спасла девочку от маньяка в Уфе. Видео © Telegram / "Короче, Уфа"

Спасительницей оказалась директор гимназии № 86 Светлана Михеева. По её словам, девочка сильно испугалась, но телесных повреждений не получила. Уфимка добавила, что её героизм преувеличили, ведь она просто проявила неравнодушие.

"[Геройство] преувеличивают, оказалась просто рядом и проявила неравнодушие. У девочки телесных повреждений нет. Испытала сильный испуг и шок", — рассказала она в беседе с "Газетой.ru". По словам директора, она даже "не задумывалась" о том, что мужчина может напасть и на неё.

Извращенца уже удалось задержать. По данным Следственного управления СК России по Республике Башкортостан, им оказался 52-летний бездомный, который ранее уже был судим. Причём, по данным ведомства, в тот день это не единственное совершённое им преступление. Также он попытался напасть на 52-летнюю женщину на улице Плеханова, но уфимка оказалась не из робкого десятка и смогла оказать сопротивление.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "б", ч. 4 ст. 132 УК РФ (покушение на изнасилование), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 132 УК РФ (покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).