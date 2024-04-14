"Кислотного маньяка" из подмосковного Монина отправили в СИЗО
Суд арестовал мужчину, обливавшего кислотой жительниц подмосковного Монина
Суд арестовал "кислотного маньяка" из подмосковного посёлка Монино, который нападал на местных жительниц. Об этом сообщает SHOT.
"Кислотного маньяка" из Подмосковья арестовали и отправили в СИЗО. Видео © SHOT
Как пишет телеграм-канал, 31-летнего инженера отправили в СИЗО на два месяца. Он признал свою вину. Известно, что злоумышленник не женат и жил один.
Последствия атаки "маньяка-химика" из Монина на одну из жертв. Коллаж © SHOT
Напомним, ранее в подмосковном Монине завёлся "маньяк-химик", который выплёскивал кислоту на местных жительниц. Пострадали три девушки, неадекват нападал на них на улицах Комсомольской, Южной и Московской. В отношении маньяка завели уголовное дело, а 12 апреля его задержали. Позднее стало известно, что нападавшим оказался инженер и преподаватель колледжа. Соседи охарактеризовали злоумышленника тихим и скромным человеком.