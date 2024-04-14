"Кислотного маньяка" из подмосковного Монина отправили в СИЗО

Суд арестовал "кислотного маньяка" из подмосковного посёлка Монино, который нападал на местных жительниц. Об этом сообщает SHOT.

"Кислотного маньяка" из Подмосковья арестовали и отправили в СИЗО. Видео © SHOT

Как пишет телеграм-канал, 31-летнего инженера отправили в СИЗО на два месяца. Он признал свою вину. Известно, что злоумышленник не женат и жил один.

Последствия атаки "маньяка-химика" из Монина на одну из жертв. Коллаж © SHOT