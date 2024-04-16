Бомбу для подрыва депутата в Запорожье подвесили в неожиданном месте

Взрыв случился в момент, когда депутат Акимовского окружного совета Запорожской области Антон Якименко начал открывать ворота, чтобы проехать во двор на автомобиле. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

"Взрывное устройство разместили на уровне головы и прикрепили к воротам. Оно сработало в момент, когда депутат открыл ворота, чтобы загнать автомобиль во двор", — объяснил Рогов.

Произошедшее он охарактеризовал как "технологию бандеровского террора", однако не уточнил, пострадал ли при взрыве сам Якименко.