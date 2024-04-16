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16 апреля, 13:36

Бомбу для подрыва депутата в Запорожье подвесили в неожиданном месте

Рогов: СВУ сработало, когда депутат Акимовского совета Якименко открывал ворота

Антон Якименко. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Антон Якименко. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Взрыв случился в момент, когда депутат Акимовского окружного совета Запорожской области Антон Якименко начал открывать ворота, чтобы проехать во двор на автомобиле. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

"Взрывное устройство разместили на уровне головы и прикрепили к воротам. Оно сработало в момент, когда депутат открыл ворота, чтобы загнать автомобиль во двор", — объяснил Рогов.

Произошедшее он охарактеризовал как "технологию бандеровского террора", однако не уточнил, пострадал ли при взрыве сам Якименко.

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Ранее Владимир Рогов сообщил о произошедшем покушении на депутата Акимовского окружного совета Антона Якименко, который занял место в первой тройке избирательного списка партии "Единая Россия" на выборах в региональные органы власти.

Владимир Озеров
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