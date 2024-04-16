Киевский режим организовал покушение на депутата в Запорожской области

В Запорожской области произошёл теракт: украинские диверсанты совершили покушение на депутата Акимовского окружного совета. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Очередной теракт в Запорожской области. Поступила информация, что сегодня террористы УГИЛ подорвали депутата Акимовского окружного совета", — говорится в публикации.