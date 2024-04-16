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Регион
16 апреля, 11:39
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Киевский режим организовал покушение на депутата в Запорожской области

Рогов: Украинские террористы подорвали депутата Акимовского окружного совета

Антон Якименко. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Антон Якименко. Фото © Telegram / Владимир Рогов

В Запорожской области произошёл теракт: украинские диверсанты совершили покушение на депутата Акимовского окружного совета. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Очередной теракт в Запорожской области. Поступила информация, что сегодня террористы УГИЛ подорвали депутата Акимовского окружного совета", говорится в публикации.

Позже Рогов уточнил, что речь идёт о члене партии "Единая Россия" Антоне Якименко, который на выборах в местные органы власти вошёл в первую тройку избирательного списка данной партии. Он также является руководителем подразделения ГУП "ГЗО "Акимовское".

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Ранее Life.ru сообщал о том, что в Москве был взорван внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, припаркованный в Западном Дегунине. Эпицентр взрыва был под сиденьем водителя, видимо, там и было закреплено СВУ. Находившегося внутри мужчину госпитализировали с травмами ног. Сам момент взрыва был записан видеокамерой. Сегодня сотрудники ФСБ задержали агента СБУ, который стоит за подрывом авто.

Юрий Лысенко
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