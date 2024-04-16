Киевский режим организовал покушение на депутата в Запорожской области
Рогов: Украинские террористы подорвали депутата Акимовского окружного совета
Антон Якименко. Фото © Telegram / Владимир Рогов
В Запорожской области произошёл теракт: украинские диверсанты совершили покушение на депутата Акимовского окружного совета. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Очередной теракт в Запорожской области. Поступила информация, что сегодня террористы УГИЛ подорвали депутата Акимовского окружного совета", — говорится в публикации.
Позже Рогов уточнил, что речь идёт о члене партии "Единая Россия" Антоне Якименко, который на выборах в местные органы власти вошёл в первую тройку избирательного списка данной партии. Он также является руководителем подразделения ГУП "ГЗО "Акимовское".
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