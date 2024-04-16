В московской клинике рассказали о пластическом хирурге, чья пациентка умерла после подтяжки "СМ-Клиника" готова нести ответственность за смерть пациентки после операции 16 апреля, 13:50 Умершая после операции Юлия П. Обложка © Telegram / SHOT

Московская "СМ-Клиника", в которой пациентка умерла после пластической операции, готова ответить по закону, если следствие подтвердит виновность врачей. Об этом SHOT рассказал представитель учреждения Александр.

Представитель "СМ-Клиники" сообщил, что больница готова понести ответственность за гибель пациентки. Видео © Telegram / SHOT

"В рамках действующего законодательства все несут ответственность перед пациентом, любое лечебное учреждение. Так же, как любое лечебное учреждение, "СМ-Клиника" несёт полную ответственность перед своими пациентами", — заверил он.

По его словам, подтяжка живота, которую делали пациентке, — это рядовая операция для больницы, и подобных трагедий раньше не случалось. С клиенткой работал опытный хирург, на счету которого более сотни успешных пластических операций, уверяет Александр.

Сейчас руководство "СМ-Клиники" ждёт результатов экспертизы, которые раскроют точную причину гибели женщины. Доктор, проводивший хирургическое вмешательство, находится на допросе в СК. В здании больницы продолжаются обыски, но для посетителей её не закрывали. Представители клиники вышли на связь с родственниками пациентки.

Напомним, 14 апреля 2024 года в частной "СМ-Клинике" в Москве умерла 40-летняя пациентка Юлия П., которой врачи провели операцию по подтяжке живота. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. У женщины остались муж и двое маленьких детей. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших смерть".

Авторы Татьяна Миссуми