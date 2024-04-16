Опасные последствия: Врач рассказала, кому весной лучше отказаться от работы

Сильное переутомление может привести даже к летальному исходу, заявила врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня". По её словам, весной нужно уделять больше времени отдыху, чтобы не спровоцировать обострение хронических болезней.

"Сейчас погода постоянно меняется, а совсем недавно прошло солнечное затмение. Все эти факторы влияют на наше состояние. В такие моменты переутомление особенно опасно. Наоборот, нужно как можно больше отдыхать", — отметила медик.

Она добавила, что в этот период характерен и весенний авитаминоз. В межсезонье обостряются все болезни, поэтому переутомление особенно опасно. Малиновская порекомендовала поберечь себя, отказавшись от вредной еды, многочасовых смен на работе и отсутствия сна.

Медик отметила, что серьёзным проблемам на фоне переутомления особенно подвержены люди с гипертонией, лишним весом, диабетом и другими подобными заболеваниями. По словам врача, при таких недугах перегрузки могут привести к летальному исходу.