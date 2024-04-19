День российской полиграфии, День подснежника, Евтихий Тихий да Ерёма Пролётный: Праздники и приметы 19 апреля 19 апреля государственных праздников в России не отмечается. Поздравляем полиграфистов с профессиональным праздником, любуемся подснежниками, заботимся о своём физическом и душевном здоровье в День Евтихия и Ерёмы. 19 апреля, 03:00 Какие сегодня, 19 апреля, праздники в России? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

День российской полиграфии

Дата в 2024 году: 19 апреля, пятница.

Профессиональный праздник.

Работники полиграфии отмечают свой профессиональный праздник 19 апреля. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

День российской полиграфии отмечается 19 апреля. Праздник был учреждён в 2013 году по инициативе самих полиграфистов. Дату празднования приурочили к началу работ над первой печатной книгой на Руси "Апостол". Над её созданием два книгопечатника трудились с 19 апреля 1563 года по 1 марта 1564-го. К середине XVI века князь Иван Грозный приказал построить в Москве первую типографию. С этого времени и берёт своё начало российская полиграфия.

День подснежника

Дата в 2024 году: 19 апреля, пятница.

Неформальный праздник.

19 апреля отмечается праздник одного из самых трогательных и хрупких первоцветов, занесённых в Красную книгу. Фото © Pxhere

Международный день подснежника отмечается ежегодно 19 апреля. Этот праздник впервые появился в Великобритании в 1984 году, а затем распространился и в другие страны.

В Великобритании подснежники обычно зацветают в середине апреля, поэтому дата была выбрана для празднования, чтобы цветы успели распуститься и показать свою красоту. Несмотря на то что в разных регионах мира подснежники цветут с января по апрель в зависимости от климата, в каждой стране этот цветок считается символом весны и тепла. Исторически подснежники олицетворяли непорочность.

В прошлом подснежники были широко распространены, но сейчас некоторые виды находятся на грани исчезновения. Торговля дикими подснежниками во многих странах запрещена и облагается штрафами.

Евтихий Тихий да Ерёма Пролётный

Дата в 2024 году: 19 апреля, пятница.

Другие названия: День Евтихия; Евтихий; Ерёма; День Евтихия и Ерёмы.

Церковное название: святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского; мученика Иеремия.

Значение: почтение памяти святого Евтихия, архиепископа Константинопольского, мученика Иеремия.

Икона с изображением святителя Евтихия, которого Церковь вспоминает 19 апреля. Фото © Azbyka

Народный православный праздник Евтихий Тихий да Ерёма Пролётный отмечается 19 апреля (по старому стилю 6 апреля). По церковному календарю в этот день чтут память святого Евтихия, архиепископа Константинопольского, мученика Иеремия.

Евтихий родился в христианской семье. В юности он принял монашество и стал архимандритом. В 552 году его избрали патриархом Константинопольским. На V Вселенском Соборе Евтихий осудил ересь афтартодокетов, утверждавшую о нетленности тела Иисуса Христа до Воскресения. За это император Юстиниан выслал его в Амасью. В изгнании Евтихий совершал чудеса и предсказывал будущее. В 577 году он был возвращён в Константинополь и восстановлен в сане патриарха. Умер в 582 году.

О мученике Иеремии Римском известно мало. Он жил в III веке и принял мученическую смерть во время гонений на христиан.

Народные названия "Тихий" и "Пролётный" день получил за примету, по которой судили об урожайности хлеба. Она гласит: "Чем тише погода, тем выше урожай. Если ветер разгулялся, семян не соберёшь".

Наши бабушки точно знали, кому молиться о физическом и душевном здоровье. Фото © Shutterstock / FOTODOM

19 апреля молятся святому Евтихию о своём физическом и душевном здоровье, а также близких людей. Девушки в этот день гадают на будущих женихов.

Природные приметы на 19 апреля

Стоит тихая погода — будет хороший урожай зерновых и овощей.

Если день тихий, а ночь звёздная, то хорошо уродится горох.

Утренний туман говорит о том, что до конца апреля преимущественно будет сухо.

Ветер весь день — к неурожаю.

Дикие утки селятся поближе к водоёмам — лето предстоит засушливое.

19 апреля можно предсказать погоду на лето, взглянув на уточек. Фото © Freepik / wirestock

Именины 19 апреля отмечают:

Ян

Яков

Севастьян

Прохор

Павел

Иван

Еремей

Григорий.

Авторы Андрей Соколов