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16 апреля, 14:38

Вход на Красную площадь закрыли ради подготовки к параду 9 Мая

Парад Победы в Москве 9 мая 2023 года. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Парад Победы в Москве 9 мая 2023 года. Фото © Life.ru / Павел Баранов

В Москве продолжаются подготовительные работы к Параду Победы 9 Мая, ради этого для посетителей временно закрыли вход на Красную площадь. Об этом объявил начальник отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов.

"Красная площадь закрыта в связи с подготовкой к параду 9 мая", сообщил Симонов ТАСС.

Колонна "Ярсов" выдвинулась в Подмосковье в рамках подготовки к параду Победы
Колонна "Ярсов" выдвинулась в Подмосковье в рамках подготовки к параду Победы

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военные парады в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России, к ним будет привлечено свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и техники. Также Шойгу отметил, что в торжественном мероприятии Москвы примет участие свыше девяти тысяч человек, авиация Воздушно-космических сил, а также 75 единиц вооружения и техники.

Андрей Бражников
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