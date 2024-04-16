Вход на Красную площадь закрыли ради подготовки к параду 9 Мая

В Москве продолжаются подготовительные работы к Параду Победы 9 Мая, ради этого для посетителей временно закрыли вход на Красную площадь. Об этом объявил начальник отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военные парады в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России, к ним будет привлечено свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и техники. Также Шойгу отметил, что в торжественном мероприятии Москвы примет участие свыше девяти тысяч человек, авиация Воздушно-космических сил, а также 75 единиц вооружения и техники.