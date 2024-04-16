У новорождённой девочки в Петербурге вырезали опухоль размером с неё

Медики Педиатрического университета Санкт-Петербурга провели операцию новорождённой девочке, удалив у неё огромную опухоль. Вес новообразования составлял 2 килограмма 113 граммов, что сопоставимо с размерами мяча для волейбола или же самого ребёнка, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Патологию выявили ещё во время УЗИ, когда отсматривали развитие плода. Малышку прооперировали в первые сутки после того, как она появилась на свет. Неонатальные хирурги удалили крестцово-копчиковую опухоль, появившуюся ещё на этапе внутриутробного формирования. Экземпляры удалённых тканей отправили на гистологию в качестве стандартной практики, чтобы выяснить, нет ли онкологии. Сейчас девочка находится в реанимации, её состояние оценивается как стабильное.

За годичный отрезок врачи педиатрического университета проводят около четырёх таких операций. Ранее вес самой большой опухоли составлял один килограмм 900 граммов. Иногда такие тератомы приводят к гибели плода. Сейчас в университете ведут изучение технологий внутриутробной коррекции данной патологии.