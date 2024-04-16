У новорождённой девочки в Петербурге вырезали опухоль размером с неё
Медики Педиатрического университета Санкт-Петербурга провели операцию новорождённой девочке, удалив у неё огромную опухоль. Вес новообразования составлял 2 килограмма 113 граммов, что сопоставимо с размерами мяча для волейбола или же самого ребёнка, пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Патологию выявили ещё во время УЗИ, когда отсматривали развитие плода. Малышку прооперировали в первые сутки после того, как она появилась на свет. Неонатальные хирурги удалили крестцово-копчиковую опухоль, появившуюся ещё на этапе внутриутробного формирования. Экземпляры удалённых тканей отправили на гистологию в качестве стандартной практики, чтобы выяснить, нет ли онкологии. Сейчас девочка находится в реанимации, её состояние оценивается как стабильное.
За годичный отрезок врачи педиатрического университета проводят около четырёх таких операций. Ранее вес самой большой опухоли составлял один килограмм 900 граммов. Иногда такие тератомы приводят к гибели плода. Сейчас в университете ведут изучение технологий внутриутробной коррекции данной патологии.
Ранее российские врачи поставили мировой рекорд, удалив 170 метастазов одному пациенту. Для этого потребовалось провести шесть многочасовых операций. Эти метастазы стали следствием остеосаркомы, которой пациент заболел в 2020 году.
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