Физик объяснил, в каких случаях молния может ударить в зонт Эксперт Шамин сообщил, что молния может ударить в зонт на открытой местности 16 апреля, 15:14 Молния может попасть в раскрытый зонт. Обложка © Freepik

Молния может ударить в раскрытый зонт, если человек находится на открытой пустой площадке. Об этом "Газете.ru" сообщил профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин и дал советы, как избежать трагедии.

"Теоретически такое возможно. Молния ударяет в наиболее высокий объект на местности. Соответственно, если человек находится на открытой пустой площадке, например автопарковке, и держит зонт высоко над головой, то вероятность удара ненулевая", — пояснил он.

По его словам, гораздо хуже, если гроза застигла в поле, где нет ни зданий, ни других высоких сооружений. В этом случае зонт точно нужно закрыть и лучше лечь на землю, подчеркнул эксперт. Он также порекомендовал не стоять на возвышенности и не пытаться укрыться под деревьями или столбами, в идеале необходимо как можно скорее спрятаться от грозы в доме.

Ранее сообщалось, что шаровая молния опасна для человека из-за её способности взорваться, ударить током и поджечь предметы. Может также угрожать раскалённый газ, который высвобождается при молнии.

Авторы Татьяна Миссуми