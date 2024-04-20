Национальный день донора, Международный день цирка, Акулинин день: Праздники и приметы 20 апреля Государственных праздников 20 апреля в России нет. Отдаём должное тем, кто жертвует свою кровь людям, поздравляем артистов циркового жанра, ищем русалок в Акулинин день. 20 апреля, 03:00 Какие сегодня, 20 апреля, праздники в России? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Национальный день донора

Дата в 2024 году: 20 апреля, суббота.

20 апреля поздравления принимают доноры — наши с вами современники, которые в свободное от работы время спасают жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Национальный день донора в России отмечается 20 апреля. Праздник был учреждён в 2007 году на круглом столе по проблемам донорства в Государственной думе. Дата праздника приурочена к первому в мире переливанию крови, которое провёл российский врач-акушер Андрей Мартынович Вольф 20 апреля 1832 года. Во время родов у пациентки началось кровотечение, и Вольф перелил ей кровь её мужа. Это спасло женщине жизнь.

В Национальный день донора во многих медицинских центрах страны проходят акции по сдаче крови. Также проводятся пресс-конференции и мероприятия, посвящённые проблемам донорства. В этот день награждаются почётные доноры.

Международный день цирка

Дата в 2024 году: 20 апреля, суббота.

Международный праздник, в России официального статуса не имеет.

День цирка отмечается по всему миру в третью субботу апреля. В этом году это 20-е число. Фото © Freepik

Международный день цирка отмечается в третью субботу апреля каждого года. В 2024 году он приходится на 20 апреля. Праздник был учреждён в 2010 году Всемирной федерацией цирка и Европейской цирковой ассоциацией. До этого в третью субботу апреля отмечался европейский День цирка. Чтобы не нарушать традицию, дату нового праздника оставили без изменений.

Современное цирковое искусство зародилось в XVIII веке благодаря англичанам Астлеям. Они основали первую цирковую арену в Париже, где показывали номера с лошадьми и акробатами. Интересно, что вот уже много лет арена в цирке имеет строго определённый размер. Её диаметр составляет 13 метров. Это значение оптимально подходит для бегущих галопом по кругу лошадей.

Акулинин день

Дата в 2024 году: 20 апреля, суббота.

Другие названия: Акулина; День Акулины.

Церковное название: мученицы Акилины.

Значение: почтение памяти святой Акилины.

Вышитая икона с изображением мученицы Акилины. Фото © pravoslavie

Народный праздник Акулинин день отмечается 20 апреля (по старому стилю — 7 апреля). В православном церковном календаре это дата почтения памяти мученицы Акилины.

Святая Акилина жила в городе Синоп во времена гонений на христиан при императоре Максимиане. Когда диакона Руфина, с которым она была знакома, бросили в темницу за исповедание православной веры, Акилина стала посещать его, поддерживать и заботиться о нём. За это её тоже арестовали. В заточении Акилина и Руфин продолжали проповедовать христианство, обратив в веру многих надзирателей.

Об этом стало известно правителю, который приказал казнить Акилину, Руфина и всех новообращённых. Так святая Акилина приняла мученическую смерть за Христа.

По народному поверью, в Акулинин день на поверхность рек всплывают русалки. Но этих водяных духов можно встретить не только у водоёмов, но и в поле или лесу. Так что, если вы удивлялись, отчего это у Пушкина "русалка на ветвях сидит", вспомните про Акулинин день. Верили, что осенью русалки уходят под воду и проводят в пучине все зимние месяцы. Истории якобы известны случаи, когда русалок даже ловили и "одомашнивали". Правда, ненадолго, потому что эти существа питаются паром, без воды долго не могут и вскоре растворяются без следа.

По народному поверью, в Акулинин день, 20 апреля, на поверхность рек всплывают русалки. Фото © Shutterstock / FOTODOM

20 апреля женщины идут к водоёмам и оставляют на берегу подарки для русалок, чтобы защитить свои семьи от их проделок. Обычно это платья или лоскуты ткани. Считается, что русалка примет подношение и не тронет семью. С собой обязательно берут полынь или чеснок, которые отпугивают нечистую силу. Если этого не сделать, то русалки могут защекотать до смерти.

По легенде, русалки водят хороводы и поют песни на берегу только ночью. Днём они превращаются в кувшинки, чтобы защититься от солнца. Поэтому срывать кувшинки нельзя, чтобы не навлечь беду.

Приметы на 20 апреля:

если в этот день долго идёт ливень — не стоит рассчитывать на урожай яровых и калины;

заморозок в предрассветный час и ясное небо на рассвете — к обильному урожаю гречки и зерновых;

на Акулинин день пошёл дождь — будет много малины;

если ночью на небе ярко светят звёзды — в лесу будет много грибов и ягод;

нельзя смотреть на улицу через окно, тем более в ночное время, иначе можно накликать несчастье.

Наши предки умели по погоде 20 апреля предсказать, каким будет урожай. Фото © Freepik / drobotdean

Именины 20 апреля отмечают:

Пётр

Егор

Даниил

Георгий

Аркадий

Евдокия

Акилина.

Авторы Андрей Соколов