Иерей раскрыл загадку "заплакавшей" Богородицы в затопленном Оренбуржье Эксперт Постернак объяснил Божьей благодатью мироточение иконы в Оренбуржье 16 апреля, 16:52 Икона Пресвятой Богородицы. Фото © Telegram / "Оренбург православный"

Иконы начинают мироточить, когда Бог посылает прихожанам особый знак, свидетельствующий о ниспосланной благодати. Об этом Life.ru рассказал декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак, комментируя чудесное явление в Оренбургской области во время паводков.

Мироточение всегда рассматривалось Церковью как особое выражение благодати Божьей, которая имеет такое внешнее выражение. И, конечно, это ещё связано с молитвами тех людей, которые обращались к иконе. Андрей Постернак Декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей

Мироточащие иконы — явление, которое известно Русской православной церкви с давних времён. Христиане, обращаясь к образам святых, выражают свои самые сокровенные просьбы, молитва — наша связь с Богом и Богоматерью, напомнил эксперт. По его словам, в ответ на наши слёзные и искренние обращения может произойти такое чудо, как мироточение.

"Через молитву наша жизнь должна становиться лучше. Мы должны благодаря молитве, особенно в дни Поста, стараться больше внимания обращать на своё духовное состояние. И таким образом обращение к иконам поможет улучшить нашу духовную жизнь", — подытожил Постернак.

Напомним, в затопленном паводком Оренбуржье замироточила икона Пресвятой Богородицы. Это произошло дома у прихожанки Никольского кафедрального собора. Икона долгие годы хранилась в семье и передавалась по наследству. Как рассказала её нынешняя владелица, впервые образ Богоматери начал мироточить в начале СВО, теперь чудо повторилось.