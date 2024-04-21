День главного бухгалтера, День местного самоуправления, Родион-ледолом: Праздники и приметы 21 апреля Праздников, отмечаемых на государственном уровне, 21 апреля в России нет. Поздравляем главных бухгалтеров, работников местного самоуправления, начинаем огородные работы в Родионов день. 21 апреля, 03:00 Какие сегодня, 21 апреля, праздники в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

День главного бухгалтера

Дата в 2024 году: 21 апреля, воскресенье.

Другое название: День главбуха.

Профессиональный праздник.

День главбуха отмечается 21 апреля, не забудьте поздравить с профессиональным праздником представителей этой специальности. Фото © Freepik / pressfoto

В России День главного бухгалтера в 2024 году отмечается 21 апреля и проходит уже в 30-й раз. Торжество не закреплено в законодательстве, проводится на неофициальном уровне. День главного бухгалтера учредила редакция журнала "Главбух". Дата торжества приурочена к выходу первого номера этого журнала 21 апреля 1994 года. В праздничных мероприятиях принимают участие главбухи, аудиторы, преподаватели, студенты и выпускники профильных учебных заведений. В средствах массовой информации публикуются материалы о профессии главбуха, о проблемах и успехах бухгалтерского учёта.

День местного самоуправления

Дата в 2024 году: 21 апреля, воскресенье.

Дню местного самоуправления мы обязаны императрице Екатерине II. Фото © Wikipedia

В России в 2024 году День местного самоуправления отмечается 21 апреля и проходит на официальном уровне 12-й раз. Это профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов. Торжество справляют работники органов местного самоуправления городских округов, поселений, внутригородских районов и территорий федерального значения, муниципальных районов. Праздник приурочен к изданию 21.04.1785 г. Екатериной II жалованной грамоты городам. В этот день проходят концерты и праздничные мероприятия, на которых сотрудникам муниципалитетов вручают грамоты и дипломы, заносят благодарности в личные дела. Проводят круглые столы, выставки в муниципальных архивах.

Родион-ледолом

Дата в 2024 году: 21 апреля, воскресенье.

Другие названия: Родион – выверни оглобли; Иродион; Радивон; Родион – ревучие воды.

Церковное название: апостолов от семидесяти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними.

Значение: почтение памяти апостола от семидесяти Родиона (Иродиона) Патрасского, епископа.

Икона апостола от семидесяти Родиона (Иродиона), чью память в РПЦ чтут 21 апреля. Фото © monastyr

Народный праздник Родион-ледолом отмечается 21 апреля (дата по старому стилю — 8 апреля). Православной церковью в этот день чтится память апостола от семидесяти Родиона (Иродиона) Патрасского, епископа.

Апостол Иродион был одним из семидесяти учеников Иисуса Христа. Он был родственником апостола Павла и сопровождал его в миссионерских путешествиях. Когда христианство распространилось на Балканах, Павел и Пётр назначили Иродиона епископом города Патры. Он успешно проповедовал и обратил в веру многих жителей. Однако язычники-горожане напали на Иродиона и избили его. По воле Божьей он восстал невредимым.

После этого Иродион оставил епископство и помогал апостолу Петру в проповеди. Во время гонений Нерона они оба были казнены: Пётр был распят, а Иродион обезглавлен.

Согласно народной традиции, на Родиона вдовы или покинутые девушки отпускали тоску. На заре они приходили к реке, левой рукой черпали воду, брызгали ею себе в лицо и читали специальный заговор от тоски.

В этот день начинали вспахивать почву и засевать овёс. Ну а в наше время, согласно старой традиции, неплохо начинать работы на дачных участках.

Природные приметы на 21 апреля:

вечерние сумерки ранние, а луна отливает красным — на следующий день будет тепло, но возможны грозы;

21 апреля выдался ясный светлый день — лето будет хорошим;

а если день ненастный — это к неурожайному году;

туманное утро говорит о том, что летом будут частые дожди;

на реке лёд грудой стал, значит, и хлеба будут груды;

земля во время пахоты мхом обросла — урожай льна будет волокнистый;

если земляной ком легко рассыпается — время начинать пахотные работы;

на берёзе и дубе появилась листва — пора сеять овёс;

если лягушка кричит или кроты и хомяки выбрасывают землю из норок — настал срок сеять овёс.

Если на берёзе 21 апреля появилась листва, пора сеять овёс. Фото © Pxhere

Именины 21 апреля отмечают:

Ян

Яков

Сергей

Родион

Лука

Иван.

Авторы Андрей Соколов