Постпред РФ: Инспекторов МАГАТЭ отзывают из Ирана из-за накалившейся обстановки
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило временно отозвать своих сотрудников с иранских ядерных объектов из-за напряжённой ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Ввиду напряжённой ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение временно отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов", — рассказал он в своём телеграм-канале.
Примечательно, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после своей речи на заседании Совбеза ООН ранее заявлял, что обострение на Ближнем Востоке никак не скажется на работе инспекторов организации на иранских ядерных объектах.
Ранее Life.ru сравнил потенциал армий Израиля и Ирана в случае возможного перерастания конфликта в полномасштабную войну на Ближнем Востоке. Так, иранская армия занимает 14-е место в рейтинге 145 армий мира, а ЦАХАЛ — только 17-ю строчку. При этом Тегеран расходует на вооружение 9,9 миллиарда долларов в то время, как расходы Тель-Авива составляют 24,4 миллиарда долларов в год.
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