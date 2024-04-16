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16 апреля, 17:18

Постпред РФ: Инспекторов МАГАТЭ отзывают из Ирана из-за накалившейся обстановки

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило временно отозвать своих сотрудников с иранских ядерных объектов из-за напряжённой ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Ввиду напряжённой ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение временно отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов", — рассказал он в своём телеграм-канале.

Примечательно, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после своей речи на заседании Совбеза ООН ранее заявлял, что обострение на Ближнем Востоке никак не скажется на работе инспекторов организации на иранских ядерных объектах.

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Ранее Life.ru сравнил потенциал армий Израиля и Ирана в случае возможного перерастания конфликта в полномасштабную войну на Ближнем Востоке. Так, иранская армия занимает 14-е место в рейтинге 145 армий мира, а ЦАХАЛ — только 17-ю строчку. При этом Тегеран расходует на вооружение 9,9 миллиарда долларов в то время, как расходы Тель-Авива составляют 24,4 миллиарда долларов в год.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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