Постпред РФ: Инспекторов МАГАТЭ отзывают из Ирана из-за накалившейся обстановки

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило временно отозвать своих сотрудников с иранских ядерных объектов из-за напряжённой ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Ввиду напряжённой ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение временно отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов", — рассказал он в своём телеграм-канале.

Примечательно, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после своей речи на заседании Совбеза ООН ранее заявлял, что обострение на Ближнем Востоке никак не скажется на работе инспекторов организации на иранских ядерных объектах.