ВСУ обстреляли село в Белгородской области, повреждено предприятие

Киевский режим вновь атаковал Белгородскую область. На этот раз под обстрел попало село Красный Октябрь, в результате чего повреждение получило сельскохозяйственное предприятие. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попала окраина села Красный Октябрь Белгородского района. Никто из мирных жителей не пострадал. Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия — в административном здании выбиты окна, посечены фасад и двери", — написал он в своём телеграм-канале.

В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы.