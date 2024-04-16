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16 апреля, 17:33

Байден ещё на год продлил запрет на приём российских судов в американских портах

Президент США Джо Байден продлил запрет на приём российских судов в американских портах. Об этом говорится в распространённом Белым домом документе.

Запрет касается всех судов, ходящих под российским флагом, а также связанных с Россией. Такая мера введена из-за позиции американских властей, которые считают, что спецоперация представляет собой чрезвычайную ситуацию из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений США.

"Поэтому я продлеваю на год действие режима чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения связанных с Россией судов в портах Соединённых Штатов", — следует из указа Байдена.

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Ранее Life.ru сообщал, что Байден ещё на год оставил в силе действие антироссийских санкций, которые США ввели из-за "вредоносной деятельности" российских властей. Американский лидер отметил, что Москва, начав спецоперацию, нарушила устоявшиеся принципы международного права.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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