Байден ещё на год продлил запрет на приём российских судов в американских портах

Президент США Джо Байден продлил запрет на приём российских судов в американских портах. Об этом говорится в распространённом Белым домом документе.

Запрет касается всех судов, ходящих под российским флагом, а также связанных с Россией. Такая мера введена из-за позиции американских властей, которые считают, что спецоперация представляет собой чрезвычайную ситуацию из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений США.

"Поэтому я продлеваю на год действие режима чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения связанных с Россией судов в портах Соединённых Штатов", — следует из указа Байдена.