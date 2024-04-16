Биограф Зюганова рассказал об обиде Ельцина из-за визита Никсона
Ельцин забрал у Никсона машину, выданную на время визита к Зюганову в 1994 году
Борис Ельцин. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин обиделся на лидера КПРФ Геннадия Зюганова из-за его встречи с американским президентом Ричардом Никсоном. Об этом говорится в биографической книге "Геннадий Зюганов".
"В марте 1994 года во время визита в Москву с лидером коммунистов счёл необходимым встретиться экс-президент США Ричард Никсон. Ельцин и Черномырдин так обиделись за это на высокого гостя, что, проявив полную политическую неадекватность, отказали ему в приёме", — сказано на страницах книги.
Автор добавил, что администрация Кремля тогда распорядилась забрать у американского лидера автомобиль, выделенный на время визита, из-за чего Никсон был вынужден просить транспорт в здании диппредставительства США в Москве.
Ранее президент РФ Владимир Путин признал, что при Ельцине Россия была зависима от Запада. Он подчеркнул, что рычагов давления у зарубежных лидеров было множество, из-за чего страна утрачивала полноту своего суверенитета, оказываясь в зависимости от финансовых инструментов и механизмов, предоставляемых Западом.