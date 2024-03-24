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24 марта, 14:19

Путин рассказал о рычагах давления Запада на Ельцина

Борис Ельцин. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Борис Ельцин. Фото © Shutterstock / FOTODOM

25 лет назад страны Запада обладали большим количеством рычагов давления на первого президента РФ Бориса Ельцина, из-за чего Россия была зависима и утрачивала полноту своего суверенитета. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин, комментируя уход страны из Косова в документальном фильме "Белград" об агрессии НАТО против Югославии на телеканале "Россия-1".

"Ну рычагов было очень много. Россия была в достаточно слабом состоянии и была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических. В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета", — объяснил глава государства.

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Ранее Владимир Путин назвал огромной трагедией бомбардировки Югославии силами Североатлантического альянса в 1999 году. Также посол Сербии в Москве заявил, что сербы скорбят вместе с Россией из-за бесчеловечного теракта в "Крокус сити холле".

Владимир Озеров
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