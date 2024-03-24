Путин рассказал о рычагах давления Запада на Ельцина

25 лет назад страны Запада обладали большим количеством рычагов давления на первого президента РФ Бориса Ельцина, из-за чего Россия была зависима и утрачивала полноту своего суверенитета. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин, комментируя уход страны из Косова в документальном фильме "Белград" об агрессии НАТО против Югославии на телеканале "Россия-1".

"Ну рычагов было очень много. Россия была в достаточно слабом состоянии и была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических. В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета", — объяснил глава государства.