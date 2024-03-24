Посол Сербии почтил память жертв бомбардировок Югославии и теракта в "Крокусе"

Народы Сербии и России вместе скорбят в годовщину бомбардировок Югославии и день траура по жертвам теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил посол Сербии в Москве Момчило Бабич во время своей речи на церемонии возложения цветов представителями Народного фронта в память 25-й годовщины начала агрессии НАТО против Югославии.

"Я скажу, что каждое 24 марта москвичи здесь всегда с нами, цветы и всё остальное. Они скорбили с нами. Сегодня мы тоже скорбим с вами, и нам очень жаль, что всё это вообще происходит", — заявил глава дипмиссии.

По словам председателя Союза сербов имени Николы Теслы Лены Милоевич, террористическая атака в "Крокусе" является ужасающей трагедией.