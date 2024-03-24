Посол Сербии почтил память жертв бомбардировок Югославии и теракта в "Крокусе"
Народы Сербии и России вместе скорбят в годовщину бомбардировок Югославии и день траура по жертвам теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил посол Сербии в Москве Момчило Бабич во время своей речи на церемонии возложения цветов представителями Народного фронта в память 25-й годовщины начала агрессии НАТО против Югославии.
"Я скажу, что каждое 24 марта москвичи здесь всегда с нами, цветы и всё остальное. Они скорбили с нами. Сегодня мы тоже скорбим с вами, и нам очень жаль, что всё это вообще происходит", — заявил глава дипмиссии.
По словам председателя Союза сербов имени Николы Теслы Лены Милоевич, террористическая атака в "Крокусе" является ужасающей трагедией.
"Мы бы хотели, чтобы такое больше никогда не случилось нигде — ни в мире, ни в России. Мы как сербский народ тоже очень много пережили и знаем, что такое такая трагедия и насилие", — отметила она.
Напомним, что 22 марта произошла стрельба в "Крокус сити холле". Это случилось прямо перед началом концерта группы "Пикник". СК РФ информировал о 133 погибших. Но по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143. По горячим следам задержано 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться на Украину, где их ожидали сообщники.
Life.ru