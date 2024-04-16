ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Курской области, пострадала женщина

Жительница посёлка Тёткино Курской области пострадала в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

"В результате обстрела посёлка Теткино ранена местная жительница. Ей была оказана первая помощь, после чего пострадавшую доставили в районную больницу", — написал он в своём телеграм-канале.