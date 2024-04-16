ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Курской области, пострадала женщина
Жительница посёлка Тёткино Курской области пострадала в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
"В результате обстрела посёлка Теткино ранена местная жительница. Ей была оказана первая помощь, после чего пострадавшую доставили в районную больницу", — написал он в своём телеграм-канале.
Кроме того, после вражеской атаки оказались повреждены 11 домовладений, четыре автомобиля и два магазина. В трёхэтажном жилом доме выбиты стёкла. Один дом серьёзно пострадал, в другом повредило фасад.
Также киевский режим атаковал Белгородскую область. В результате обстрела повреждение получило сельскохозяйственное предприятие в селе Красный Октябрь — выбиты окна, посечены фасад и двери. К счастью, среди мирных жителей пострадавших нет.