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16 апреля, 18:11

ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Курской области, пострадала женщина

ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Жительница посёлка Тёткино Курской области пострадала в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

"В результате обстрела посёлка Теткино ранена местная жительница. Ей была оказана первая помощь, после чего пострадавшую доставили в районную больницу", — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, после вражеской атаки оказались повреждены 11 домовладений, четыре автомобиля и два магазина. В трёхэтажном жилом доме выбиты стёкла. Один дом серьёзно пострадал, в другом повредило фасад.

Третий за день беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью
Третий за день беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Также киевский режим атаковал Белгородскую область. В результате обстрела повреждение получило сельскохозяйственное предприятие в селе Красный Октябрь — выбиты окна, посечены фасад и двери. К счастью, среди мирных жителей пострадавших нет.

Николь Вербер
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