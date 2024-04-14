Третий за день беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили третий за день украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны РФ, вражеская атака была пресечена около 16:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.
Это уже третья попытка атаки на Белгородскую область за полдня. Так, первая была пресечена около 13:30 по московскому времени. Второй вражеский дрон самолётного типа был сбит примерно через час. Губернатор региона Вячеслав Гладков атаки не комментировал.
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