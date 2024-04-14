Российские военные сбили второй за час украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства ПВО пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории РФ. В Минобороны страны сообщили, что силы противовоздушной обороны в воскресенье, 14 апреля, примерно в 14:30, уничтожили беспилотник над Белгородской областью.