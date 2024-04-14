Российские военные сбили второй за час украинский беспилотник над Белгородской областью
Силы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства ПВО пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории РФ. В Минобороны страны сообщили, что силы противовоздушной обороны в воскресенье, 14 апреля, примерно в 14:30, уничтожили беспилотник над Белгородской областью.
В пресс-службе ведомства указали, что киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российской территории с применением БПЛА самолётного типа.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — добавили в МО РФ.
А чуть ранее силы ПВО РФ сбили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью. В Минобороны РФ сообщали также об уничтожении дронов ВСУ над акваторией Чёрного моря. Речь шла о пяти БПЛА противника.
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