Домашний Wi-Fi-роутер признали безопасным для здоровья его пользователей

Некоторые люди верят в миф о том, что излучение от домашнего Wi-Fi-роутера может навредить здоровью. Как заявил в беседе с "Москвой 24" эксперт Владимир Ульянов, это не так.

По словам собеседника издания, на сегодняшний день нет информации о том, что эти устройства могут быть опасны для человека. Руководитель аналитического центра Zecurion подчеркнул, что Wi-Fi-роутеры не вредят здоровью.

"На основании данных и исследований, которые сейчас есть, можно сказать, что это достаточно безопасное устройство для человека", — заявил специалист.

Эксперт также рассказал о воздействии электромагнитного излучения от Wi-Fi-роутеров на человеческий организм. Ульянов отметил, что данный показатель у этих устройств не выше, чем у каких-либо других бытовых приборов.