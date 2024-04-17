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17 апреля, 01:11

Домашний Wi-Fi-роутер признали безопасным для здоровья его пользователей

Эксперт Ульянов заявил, что Wi-Fi-роутер не вредит здоровью человека

Некоторые люди верят в миф о том, что излучение от домашнего Wi-Fi-роутера может навредить здоровью. Как заявил в беседе с "Москвой 24" эксперт Владимир Ульянов, это не так.

По словам собеседника издания, на сегодняшний день нет информации о том, что эти устройства могут быть опасны для человека. Руководитель аналитического центра Zecurion подчеркнул, что Wi-Fi-роутеры не вредят здоровью.

"На основании данных и исследований, которые сейчас есть, можно сказать, что это достаточно безопасное устройство для человека", — заявил специалист.

Эксперт также рассказал о воздействии электромагнитного излучения от Wi-Fi-роутеров на человеческий организм. Ульянов отметил, что данный показатель у этих устройств не выше, чем у каких-либо других бытовых приборов.

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Ранее эксперты составили топ-8 предметов, которые глушат домашний Wi-Fi. Среди них оказались даже аквариумы и зеркала.

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Pixabay / methodshop

Алексей Соловьёв
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