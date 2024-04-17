В Дагестане ещё восемь человек арестованы по делу о хищении 2,8 млрд рублей
В Дагестане продолжают расследовать громкое уголовное дело о хищении около 2,8 миллиарда рублей в сфере энергоснабжения. Как говорится в заявлении Советского районного суда города Махачкалы, по данному делу были арестованы ещё восемь фигурантов.
"Суд <…> избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.
Среди арестованных, в частности, бывший главный инженер центральных районных электрических сетей АО "Дагэнергосеть", а с 2017 года — руководитель Раджаб Абакаров. Несколько других фигурантов являлись сотрудниками компании, пишет ТАСС со ссылкой на Верховный суд региона.
Напомним, российские силовики выявили и пресекли деятельность организованной группы лиц в Дагестане, которых подозревают в хищении 2,8 млрд рублей. В неё входили бывшие и действующие сотрудники ПАО "Россети Северный Кавказ", филиала "Дагэнерго" и подрядных организаций. По делу были арестованы девять человек.
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