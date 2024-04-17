Короткое замыкание и пожар унесли жизни двух детей и женщины в Бурятии
СК РФ: На пожаре в Джидинском районе Бурятии погибли женщина и двое детей
Сгоревший дом в Джидинском районе Бурятии, где погибли два ребёнка и женщина. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия
В Бурятии при пожаре погибли женщина и двое несовершеннолетних детей. Как передаёт в телеграм-канале республиканское управление СК РФ, происшествие случилось в населённом пункте Петропавловка, расположенном в Джидинском районе.
Возгорание деревянного дома произошло накануне вечером, 16 апреля. В горевшем строении находились 25-летняя женщина, а также два ребёнка, которым было три и четыре года.
После тушения пожара их тела были обнаружены на пепелище. Предположительно, инцидент мог произойти из-за короткого замыкания. Предварительный осмотр установил, что возможный очаг возгорания находился в месте установки электрощитка на веранде. По данному факту возбуждено уголовное дело, в обстоятельствах которого предстоит разобраться следователям СК РФ.
Ранее Life.ru писал, что в городе Дальнереченске, расположенном в Приморском крае, произошёл пожар. По данным региональной прокуратуры, в результате инцидента погибли два человека.