Короткое замыкание и пожар унесли жизни двух детей и женщины в Бурятии

В Бурятии при пожаре погибли женщина и двое несовершеннолетних детей. Как передаёт в телеграм-канале республиканское управление СК РФ, происшествие случилось в населённом пункте Петропавловка, расположенном в Джидинском районе.

Возгорание деревянного дома произошло накануне вечером, 16 апреля. В горевшем строении находились 25-летняя женщина, а также два ребёнка, которым было три и четыре года.

После тушения пожара их тела были обнаружены на пепелище. Предположительно, инцидент мог произойти из-за короткого замыкания. Предварительный осмотр установил, что возможный очаг возгорания находился в месте установки электрощитка на веранде. По данному факту возбуждено уголовное дело, в обстоятельствах которого предстоит разобраться следователям СК РФ.