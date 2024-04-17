В Крыму перекрыли движение на дороге к Джанкою на фоне сообщений о взрывах

Движение автомобилей временно перекрыто на участке трассы "Граница с Херсонской областью – Джанкой – Феодосия" от города Джанкоя до села Победного. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко без объяснения причин.

Водителям порекомендовали объезжать закрытый участок через автомобильную дорогу "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта". Корректировки временно внесли в схему движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщений. Причину чиновник не называл, но рано утром местные жители сообщали о взрывах в этой части полуострова.