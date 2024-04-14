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14 апреля, 05:45

Константинов: Северо-Крымский канал можно снова заполнить водой из Днепра

Вид на Северо-Крымский канал в Крыму. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Вид на Северо-Крымский канал в Крыму. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Северо-Крымский канал в будущем можно будет снова заполнить водой из Днепра. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

"Вода, безусловно, в Крыму будет. Через Северо-Крымский канал она попадёт или через систему насосов, или естественным стоком", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам политика, запуск канала позволит снова начать выращивать в Крыму рис. Однако полную хозяйственную стратегию можно будет формировать после окончания спецоперации, подчеркнул он.

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Ранее Константинов заявлял, что Крым планирует возобновить прокачку воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, которая вновь перестала поступать после подрыва украинской стороной Каховской ГЭС. Для этого требуется реконструировать водозабор и насосные станции, а также закончить ряд гидротехнических работ. Однако, как отмечал глава полуострова Сергей Аксёнов, о начале подачи воды по Северо-Крымскому каналу можно будет говорить лишь после окончания спецоперации на Украине.

Матвей Константинов
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