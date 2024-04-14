Константинов: Северо-Крымский канал можно снова заполнить водой из Днепра
Вид на Северо-Крымский канал в Крыму. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Северо-Крымский канал в будущем можно будет снова заполнить водой из Днепра. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов.
"Вода, безусловно, в Крыму будет. Через Северо-Крымский канал она попадёт или через систему насосов, или естественным стоком", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
По словам политика, запуск канала позволит снова начать выращивать в Крыму рис. Однако полную хозяйственную стратегию можно будет формировать после окончания спецоперации, подчеркнул он.
Ранее Константинов заявлял, что Крым планирует возобновить прокачку воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, которая вновь перестала поступать после подрыва украинской стороной Каховской ГЭС. Для этого требуется реконструировать водозабор и насосные станции, а также закончить ряд гидротехнических работ. Однако, как отмечал глава полуострова Сергей Аксёнов, о начале подачи воды по Северо-Крымскому каналу можно будет говорить лишь после окончания спецоперации на Украине.