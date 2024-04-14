Константинов: Северо-Крымский канал можно снова заполнить водой из Днепра

Северо-Крымский канал в будущем можно будет снова заполнить водой из Днепра. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

"Вода, безусловно, в Крыму будет. Через Северо-Крымский канал она попадёт или через систему насосов, или естественным стоком", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам политика, запуск канала позволит снова начать выращивать в Крыму рис. Однако полную хозяйственную стратегию можно будет формировать после окончания спецоперации, подчеркнул он.