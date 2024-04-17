Совбез ООН 18 апреля проголосует по членству Палестины в организации

В Совбез ООН внесли проект резолюции, содержащей рекомендацию о принятии Палестины в состав международной организации. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский в личном телеграм-канале.

"Арабские друзья не подкачали. В СБ ООН внесён краткий проект резолюции, рекомендующий Генассамблее ООН принять Палестину в качестве полноправного члена. Голосование по нему запрошено на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 18 апреля. Перед этим утром пройдут ежеквартальные министерские дебаты по Ближнему Востоку, следующие такие выпадают на наше председательство в июле", — говорится в публикации первого заместителя постпреда России.

Ранее постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезьер, чья страна в апреле выполняет функции председателя СБ, сообщила, что участники закрытого заседания комитета Совета Безопасности ООН по приёму новых членов не достигли соглашения о вступлении Палестины в международную организацию. Как отметил тогда Полянский, несмотря на решение комитета, любой член СБ может представить проект резолюции с положительной рекомендацией о членстве.