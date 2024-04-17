Совбез ООН 18 апреля проголосует по членству Палестины в организации
В СБ ООН внесли проект резолюции с рекомендацией принять в состав Палестину
В Совбез ООН внесли проект резолюции, содержащей рекомендацию о принятии Палестины в состав международной организации. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский в личном телеграм-канале.
"Арабские друзья не подкачали. В СБ ООН внесён краткий проект резолюции, рекомендующий Генассамблее ООН принять Палестину в качестве полноправного члена. Голосование по нему запрошено на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 18 апреля. Перед этим утром пройдут ежеквартальные министерские дебаты по Ближнему Востоку, следующие такие выпадают на наше председательство в июле", — говорится в публикации первого заместителя постпреда России.
Ранее постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезьер, чья страна в апреле выполняет функции председателя СБ, сообщила, что участники закрытого заседания комитета Совета Безопасности ООН по приёму новых членов не достигли соглашения о вступлении Палестины в международную организацию. Как отметил тогда Полянский, несмотря на решение комитета, любой член СБ может представить проект резолюции с положительной рекомендацией о членстве.
Ранее Дмитрий Полянский назвал позором слова японского премьер-министра Фумио Кисиды о российской ядерной угрозе, которые политик произнёс, выступая в Конгрессе США. Глава правительства Японии заявил, что Российская Федерация "продолжает угрожать применить ядерное оружие", что вызывает обеспокоенность. После этого Кисида заявил, что США — друг и союзник японцев, но не счёл нужным упомянуть, что именно Штаты нанесли два удара атомными бомбами по японским Хиросиме и Нагасаки в 1945 году.
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