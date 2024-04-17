Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают самолёты Росавиация сообщила об ограничениях полётов в аэропортах Казани и Нижнекамска 17 апреля, 08:17 В нескольких аэропортах России введены ограничения на полёты. Обложка © Freepik / 4045

В Казани, Нижнекамске и Нижнем Новгороде были введены временные ограничения на работу аэропортов, сообщили в Росавиации. Как уточняется, воздушные гавани в настоящее время не принимают рейсы в связи с вопросами безопасности.

"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов утром 17 апреля (среда) на работу трёх аэропортов в Татарстане и Нижегородской области введены временные ограничения", — говорится в тексте.

Аэропорты Казани и Нижнекаменска перестали работать с 07:15 (по Москве). А Нижний Новгород уже возобновил отправку воздушных судов и вернулся к прежнему режиму работы.

Также сегодня сообщалось, что из-за накрывшего Дубай ливня сотни туристов из России не могут улететь домой. Отправку некоторых рейсов задерживают уже на целые сутки из-за обрушившихся на страну ливней, которые затопили полосы воздушных гаваней. Некоторые пассажиры вынуждены лежать прямо на полу из-за нехватки мест.

Авторы Татьяна Миссуми