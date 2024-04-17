Дети на полу, потоп на взлётной: Life.ru разведал обстановку в "адском лагере" с сотнями россиян в аэропорту Дубая

"Здесь очень мало посадочных мест. Мы находимся в крайне тяжёлой ситуации, морально подавлены и очень расстроены, что нам не оказывается никакая помощь", — рассказала девушка, вынужденная ожидать разрешения ситуации в терминале воздушной гавани.

Сейчас задержаны семь самолётов. Как рассказали нам туристы, которые должны были улететь самолётами авиакомпании Flydubai, им пришлось провести в аэропорту всю ночь вместе с маленькими детьми, так как авиаперевозчик не стал предоставлять им ни номер в гостинице, ни еду. Часть людей оплатила проживание в отелях за счёт собственных средств, при этом у них по-прежнему нет уверенности в том, когда у них получится вылететь в Москву. Похоже, что сегодня погода в Дубае успокаивается, но городской метрополитен по-прежнему закрыт.