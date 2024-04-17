Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 07:07

Дети на полу, потоп на взлётной: Life.ru разведал обстановку в "адском лагере" с сотнями россиян в аэропорту Дубая

Из-за мощного дождя в аэропорту Дубая застряли сотни туристов из России

Сотни российских туристов застряли в аэропорту Дубая из-за обрушившегося на город ливня. Обложка © Telegram / SHOT

Сотни российских туристов застряли в аэропорту Дубая из-за обрушившегося на город ливня. Обложка © Telegram / SHOT

Из-за накрывшего Дубай ливня сотни туристов из России не могут улететь домой. Как пишет SHOT, отправку некоторых рейсов задерживают уже на целые сутки из-за обрушившихся на страну ливней, которые затопили полосы воздушных гаваней. Некоторые вынуждены лежать прямо на полу из-за нехватки мест.

Сотни российских туристов застряли в аэропорту Дубая из-за обрушившегося на город ливня. Видео © Telegram / SHOT

"Здесь очень мало посадочных мест. Мы находимся в крайне тяжёлой ситуации, морально подавлены и очень расстроены, что нам не оказывается никакая помощь", рассказала девушка, вынужденная ожидать разрешения ситуации в терминале воздушной гавани.

Сейчас задержаны семь самолётов. Как рассказали нам туристы, которые должны были улететь самолётами авиакомпании Flydubai, им пришлось провести в аэропорту всю ночь вместе с маленькими детьми, так как авиаперевозчик не стал предоставлять им ни номер в гостинице, ни еду. Часть людей оплатила проживание в отелях за счёт собственных средств, при этом у них по-прежнему нет уверенности в том, когда у них получится вылететь в Москву. Похоже, что сегодня погода в Дубае успокаивается, но городской метрополитен по-прежнему закрыт.

"Водичка тёпленькая" : Россиянин устроил экстремальный заплыв по затопленному Дубаю
"Водичка тёпленькая" : Россиянин устроил экстремальный заплыв по затопленному Дубаю

Напомним, вчера Дубай оказался накрыт невероятно сильным дождём, затопившим весь город, Life.ru публиковал эксклюзивные кадры внезапного наводнения. В частности, во что-то вроде реки превратился и дубайский аэропорт, руководство которого пошло на вынужденную задержку рейсов. А местные торговые центры с запертыми внутри посетителями стали похожи на острова, вокруг которых плавают автомобили.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • оаэ
  • Только на Life
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров