Дети на полу, потоп на взлётной: Life.ru разведал обстановку в "адском лагере" с сотнями россиян в аэропорту Дубая
Из-за мощного дождя в аэропорту Дубая застряли сотни туристов из России
Сотни российских туристов застряли в аэропорту Дубая из-за обрушившегося на город ливня. Обложка © Telegram / SHOT
Из-за накрывшего Дубай ливня сотни туристов из России не могут улететь домой. Как пишет SHOT, отправку некоторых рейсов задерживают уже на целые сутки из-за обрушившихся на страну ливней, которые затопили полосы воздушных гаваней. Некоторые вынуждены лежать прямо на полу из-за нехватки мест.
Сотни российских туристов застряли в аэропорту Дубая из-за обрушившегося на город ливня. Видео © Telegram / SHOT
"Здесь очень мало посадочных мест. Мы находимся в крайне тяжёлой ситуации, морально подавлены и очень расстроены, что нам не оказывается никакая помощь", — рассказала девушка, вынужденная ожидать разрешения ситуации в терминале воздушной гавани.
Сейчас задержаны семь самолётов. Как рассказали нам туристы, которые должны были улететь самолётами авиакомпании Flydubai, им пришлось провести в аэропорту всю ночь вместе с маленькими детьми, так как авиаперевозчик не стал предоставлять им ни номер в гостинице, ни еду. Часть людей оплатила проживание в отелях за счёт собственных средств, при этом у них по-прежнему нет уверенности в том, когда у них получится вылететь в Москву. Похоже, что сегодня погода в Дубае успокаивается, но городской метрополитен по-прежнему закрыт.
Напомним, вчера Дубай оказался накрыт невероятно сильным дождём, затопившим весь город, Life.ru публиковал эксклюзивные кадры внезапного наводнения. В частности, во что-то вроде реки превратился и дубайский аэропорт, руководство которого пошло на вынужденную задержку рейсов. А местные торговые центры с запертыми внутри посетителями стали похожи на острова, вокруг которых плавают автомобили.