Собянин: В Нескучном саду появится спорткомплекс, а в парке Горького — бассейн

Новое благоустройство получит территория Московского центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького, объединённая с "Музеоном", Нескучным садом и Воробьёвыми горами, площадью 212 га, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, до 2026 года на Пушкинской набережной появится около 20 павильонов, которые будут объединены в тематические кварталы, такие как "Визуальные искусства", "Двор резидентов", "Семейная гостиная", "Гастрономический квартал" и другие.

"Пионерский пруд тоже ждут изменения: в тёплое время года там можно будет купаться и загорать. Две трети пруда будут предназначены для катания на лодках и катамаранах, одна — для купания", — написал градоначальник в своём личном блоге.

Нескучный сад также потерпит изменения: спортивные зоны будут объединены под крышей нового всесезонного спорткомплекса, который будет находиться на месте строений бывшей конюшни по пути к станции метро "Ленинский проспект". А вот на Воробьёвской набережной будет возведён развлекательный комплекс со 130-метровым открытым панорамным бассейном, который будет работать круглый год. После реконструкции комплекс парка Горького сможет предложить посетителям новые возможности для активного досуга, спорта и спокойного отдыха, добавил Собянин.