Собянин рассказал об устранении последствий непогоды в Москве

Городские службы российской столицы принимают все необходимые меры для устранения последствий урагана, который сегодня обрушился на город. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня на Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 метра в секунду. Мы своевременно приняли все меры оповещения. Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и другое", — подчеркнул градоначальник.

По словам Собянина, в данный момент городские службы в оперативном режиме принимают все меры по устранению последствий разбушевавшейся стихии.