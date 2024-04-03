Собянин рассказал об устранении последствий непогоды в Москве
Собянин: Городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды
В московском районе Коптево дерево рухнуло на машины. Обложка © Telegram / SHOT
Городские службы российской столицы принимают все необходимые меры для устранения последствий урагана, который сегодня обрушился на город. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня на Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 метра в секунду. Мы своевременно приняли все меры оповещения. Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и другое", — подчеркнул градоначальник.
По словам Собянина, в данный момент городские службы в оперативном режиме принимают все меры по устранению последствий разбушевавшейся стихии.
Сегодня в столице разбушевался ураганный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Он крушил всё на своём пути: вырывал деревья практически с корнем, валил торговые палатки и остановки. Life.ru публиковал кадры непогоды. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в результате урагана погибли 2 человека, ещё 15 пострадали.