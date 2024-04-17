Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 08:55

Россия внесла в "стоп-лист" ещё 235 австралийских депутатов-русофобов

МИД: Россия закрыла въезд для 235 австралийских муниципальных депутатов

Российская Федерация закрыла возможность въезда в страну для 235 депутатов муниципальных собраний Австралии, замеченных в формировании антироссийской повестки в своей стране. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны Правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании Коллективного Запада, въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев из числа депутатов муниципальных собраний", говорится в публикации дипломатического ведомства.

По данным РФ, они формируют у себя на родине антироссийскую повестку дня. МИД подчеркнул намерение и дальше пополнять "стоп-лист" в связи с тем, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры.

На Лондонской бирже испугались хаоса из-за новых санкций против РФ
На Лондонской бирже испугались хаоса из-за новых санкций против РФ

Ранее Life.ru писал о том, что в конце марта Москва выразила Канберре протест в связи с публикацией недостоверных сведений о ходе президентской кампании в России в телеграм-канале австралийского посольства, а также сообщения, текст которого допускал нарушение территориальной целостности Российской Федерации. В МИД РФ сообщили, что от посла Австралии потребовали удалить лживые публикации и не допускать повторения подобного.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Австралия
  • МИД РФ
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров