Россия внесла в "стоп-лист" ещё 235 австралийских депутатов-русофобов

Российская Федерация закрыла возможность въезда в страну для 235 депутатов муниципальных собраний Австралии, замеченных в формировании антироссийской повестки в своей стране. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны Правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании Коллективного Запада, въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев из числа депутатов муниципальных собраний", — говорится в публикации дипломатического ведомства.

По данным РФ, они формируют у себя на родине антироссийскую повестку дня. МИД подчеркнул намерение и дальше пополнять "стоп-лист" в связи с тем, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры.