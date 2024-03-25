МИД России выразил демарш Австралии из-за вмешательства во внутренние дела
МИД РФ выразил демарш Австралии из-за вмешательства во внутренние дела. Обложка © ТАСС / EPA
Россия выразила протест Австралии из-за публикации в телеграм-канале посольства ложной информации о президентских выборах в РФ, а также сообщения, допускающего нарушение территориальной целостности нашей страны. Об этом сказано на сайте российского МИД.
"22 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Австралии в России Джереми Гатри, которому был заявлен решительный протест. <...> Австралийскому дипломату было указано, что упомянутые действия дипмиссии расцениваются как вмешательство во внутренние дела нашей страны", — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что иностранному послу было выдвинуто требование удалить лживое сообщение из телеграм-канала и не допускать подобных инсинуаций.
Напомним, 17 марта завершились выборы президента РФ: действующий глава государства Владимир Путин победил, набрав 87,28% голосов. Обращаясь к гражданам, избранный лидер тепло поблагодарил всех проголосовавших вне зависимости от того, за кого они отдали голос. Согласно опросу ВЦИОМа, 83% граждан считают результат честным.