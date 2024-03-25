МИД России выразил демарш Австралии из-за вмешательства во внутренние дела 25 марта, 15:54 МИД РФ выразил демарш Австралии из-за вмешательства во внутренние дела. Обложка © ТАСС / EPA

Россия выразила протест Австралии из-за публикации в телеграм-канале посольства ложной информации о президентских выборах в РФ, а также сообщения, допускающего нарушение территориальной целостности нашей страны. Об этом сказано на сайте российского МИД.

"22 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Австралии в России Джереми Гатри, которому был заявлен решительный протест. <...> Австралийскому дипломату было указано, что упомянутые действия дипмиссии расцениваются как вмешательство во внутренние дела нашей страны", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что иностранному послу было выдвинуто требование удалить лживое сообщение из телеграм-канала и не допускать подобных инсинуаций.

Авторы Татьяна Миссуми