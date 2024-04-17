Минобороны сообщило об атаке ВСУ на Татарстан на фоне закрытия аэропорта

Средства противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник над территорией Республики Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"Около 11:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Республики Татарстан", — сказано в публикации военного ведомства.