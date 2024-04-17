Минобороны сообщило об атаке ВСУ на Татарстан на фоне закрытия аэропорта
Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном
Средства противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник над территорией Республики Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
"Около 11:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Республики Татарстан", — сказано в публикации военного ведомства.
Утром 17 апреля "для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов" на работу трёх аэропортов в Татарстане и Нижегородской области были введены временные ограничения. Росавиация причину не раскрывала.
Shutterstock / FOTODOM