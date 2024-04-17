В Бурятии нашли в реке тело 8-летнего мальчика, который пропал 16 апреля

В Бичурском районе Республики Бурятия нашли мёртвым восьмилетнего мальчика, который 16 апреля ушёл на детскую площадку и не вернулся домой. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Ингушетии мальчик погиб во время ссоры его отца с приятелем. Пьяный мужчина в ходе конфликта схватил ружьё "Сайга-12" и начал палить по автомобилю своего товарища, в салоне которого в этот момент находился 13-летний подросток. Выстрелом тот ранил мальчика прямо в живот. Спасти его уже не удалось, врачи сделали всё возможное. Позже виновник трагедии сам явился в полицию и сдал карабин.