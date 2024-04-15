Шестилетний мальчик пострадал при взрыве бутылки на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы шестилетний мальчик пострадал в результате взрыва стеклянной бутылки. Инцидент произошёл в 4-м Стрелецком проезде в Марьиной Роще.

По данным телеканала "360", двое детей играли с бутылкой и в какой-то момент произошёл взрыв. Все подробности происшествия сейчас устанавливаются. Вероятно, в бутылке могло быть какое-то химическое вещество.



"Лицо красное. Возможно, аллергическая реакция", — сообщил собеседник телеканала, не уточнив данные о состоянии пострадавшего ребёнка.