Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 17:40

Шестилетний мальчик пострадал при взрыве бутылки на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы шестилетний мальчик пострадал в результате взрыва стеклянной бутылки. Инцидент произошёл в 4-м Стрелецком проезде в Марьиной Роще.

По данным телеканала "360", двое детей играли с бутылкой и в какой-то момент произошёл взрыв. Все подробности происшествия сейчас устанавливаются. Вероятно, в бутылке могло быть какое-то химическое вещество.

"Лицо красное. Возможно, аллергическая реакция", — сообщил собеседник телеканала, не уточнив данные о состоянии пострадавшего ребёнка.

А ранее Life.ru сообщал, что в Новгородской области подростка покалечило после взрыва мобильного телефона. Известно, что гаджет взорвался в руках у несовершеннолетнего ночью, когда тот спал. В итоге пострадавшего увезли в больницу.


Посылка взорвалась в отделении Почты России в Москве
Посылка взорвалась в отделении Почты России в Москве
Обложка ©

TACC / Белкин Алексей

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров