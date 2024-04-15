Шестилетний мальчик пострадал при взрыве бутылки на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы шестилетний мальчик пострадал в результате взрыва стеклянной бутылки. Инцидент произошёл в 4-м Стрелецком проезде в Марьиной Роще.
По данным телеканала "360", двое детей играли с бутылкой и в какой-то момент произошёл взрыв. Все подробности происшествия сейчас устанавливаются. Вероятно, в бутылке могло быть какое-то химическое вещество.
"Лицо красное. Возможно, аллергическая реакция", — сообщил собеседник телеканала, не уточнив данные о состоянии пострадавшего ребёнка.
А ранее Life.ru сообщал, что в Новгородской области подростка покалечило после взрыва мобильного телефона. Известно, что гаджет взорвался в руках у несовершеннолетнего ночью, когда тот спал. В итоге пострадавшего увезли в больницу.
TACC / Белкин Алексей