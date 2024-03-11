Посылка взорвалась в отделении Почты России в Москве, в результате никто не пострадал. По информации SHOT, ЧП произошло сегодня рано утром при разгрузке машины на Лётчика Бабушкина, 38.

Из посылки пошёл дым, после чего прозвучал громкий хлопок, разорвав коробку изнутри. Тогда сотрудники заметили в ней зелёную гранату. Приехавшие на место экстренные службы выяснили, что граната страйкбольная и угрозы не представляет. Сейчас сотрудники пытаются связаться с отправителем и получателем взрывной посылки.