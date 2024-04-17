Названо 2 безумных способа похудения, которые бьют по психике

Идеальную фигуру хочется каждому, особенно в преддверии лета, однако не все умеют экологично и правильно худеть. Препараты, которые изначально были изобретены для людей с диабетом, категорически запрещены для желающих похудеть, рассказала эндокринолог и диетолог Надежда Фетисова. По её словам, эти лекарства могут оказывать разное воздействие: кто-то ничего не ощутит, а кто-то, наоборот, почувствует тошноту, дурноту, подташнивание и состояние лёгкого токсикоза, как при первой половине беременности.

"Даже принимая препарат, необходимо что-то ещё делать, чтобы выйти с курса лечения здоровым. Чаще всего люди не могут прекратить их приём, потому что они неправильно выстраивают стратегию своего снижения веса и надеются только на действие препарата", — объяснила эксперт в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Монодиеты также не являются лучшим способом для снижения веса из-за дефицита многих микронутриентов. Она не даёт долгосрочных результатов и психологически не полезна, предупредила Фетисова. Она считает, что этот метод нужно использовать только по назначению, то есть для лечения тяжёлых аллергических состояний, аутоиммунных заболеваний и при лишении иммунной системы лишних триггеров. А вот разгрузочные дни не так плохи, только вот устраивать их надо не больше двух раз в неделю.